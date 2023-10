COLLECTIF 360° SHAFT Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes COLLECTIF 360° SHAFT Nantes, 23 novembre 2023, Nantes. COLLECTIF 360° Jeudi 23 novembre, 21h00 SHAFT 360° est un collectif tout droit venu de la côte Pornicaise, et maintenant, investissant Nantes. Nous offrons aujourd’hui une grande diversité musicale. Nous nous caractérisons par des musiques allant de la Micro House à la Techno en passant par la Trance.

SHAFT 14 rue des Petites Ecuries, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00 Micro House Techno

