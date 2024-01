Shaemless + Avee Mana + Hex Midnight L’international Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter et Crime Garden présentent:

Shaemless

(Nijmegen, NL – Post-punk/garage)

Énergique, dynamique et direct. Shaemless est un trio néerlandais qui fait un mélange de post-punk et de garage inspiré par des groupes comme Iceage, The Birthday Party et The Stooges, de post-punk et de garage inspiré par des groupes comme Iceage, The Birthday Party et The Stooges. Leur performance intense et transpirante a transformé de nombreuses salles en masses en ébullition. Les membres du groupe ont été pris en étau du début à la fin de leur prestation. Leur premier album, SUUZ, est sorti en 2022. « SUUZ, de par sa nature même, est un album qui ne peut s’empêcher de puiser dans une variété d’états émotionnels, tant au niveau des paroles que de la mélodie, d’émotions, tant au niveau des paroles que des mélodies. C’est un album qui, pour le dire simplement, a ses racines dans l’énergie rauque du punk, dans l’énergie rauque du punk, tout en étant orné d’une multitude de textures et d’influences polyphoniques, d’influence polyphonique, couvrant une période apparemment infinie d’inspiration musicale. » – Deep Hit Music

Leur single (avril 2023) Please Me Like You Do : « est un vibrant appel aux armes lancé par le groupe néerlandais Shaemless. Shaemless, basé aux Pays-Bas, et nous nous enrôlons définitivement dans leur armée ». – John Butler, No Distance Records

Avee Mana

(Marseille, FR – Psychedelic Rock / Garage / Indie)

The Psychotic Monks à Paris, Slift à Toulouse, Stuffed Foxes à Tours… et Marseille dans tout ça ? La scène psyché ascendant garage française a enfin trouvé son fier représentant phocéen : Avee Mana ! Derrière ce nom énigmatique se cache un quatuor déjà auteur de l’EP Who The F… Is Francky Jones (2019), et largement rompu à l’exercice du live, notamment en première partie de Thurston Moore, Rover ou encore Mars Red Sky ! 2023 devrait à coup sûr marquer un tournant dans son parcours avec Inner Life, deuxième EP et première sortie du nouveau label sudiste Hazard Records !

Hex Midnight

(Paris, FR – Post Punk)

TBA

https://www.instagram.com/hex.midnight.paris/

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/1vF7Tcr6A https://fb.me/e/1vF7Tcr6A https://link.dice.fm/p485cdfde319

Shaemless + Avee Mana + Hex Midnight