Shælin + G.L.A.D + DJ Phantom Tours, 13 mai 2022

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13

10 EUR

Bedroom soul

45 min de 20H45 à 21H30 SHÆLIN

Soul – RnB – Hip Hop

1H de 21H45 à 22H45 SHÆLIN TEAM DJ PHANTOM

3H de 23H à 2H

Bateau ivre

Tours

