Shadows flow, une création originale du groupe F Musée départemental Arles antique, 15 mai 2022 00:00, Arles.

Nuit des musées Shadows flow, une création originale du groupe F Musée départemental Arles antique 14 et 15 mai

Le groupe F enflammera le musée avec une création pyrotechnique dont il a le secret.

Sous la forme d’un poème visuel son et lumière, des flammes jaillissent de la Terre vers le Ciel et le musée s’éclaire. Le feu dérobé par Prométhée au Soleil pour les humains se lève et s’élève, de la pénombre émerge une multitude d’éclats de vie.

Une occasion de découvrir le Musée bleu sous de nouvelles perspectives, de nouveaux éclairages. L’installation est chorégraphiée sur un paysage sonore original composé par Scott Gibbons.

Par le [groupe F](https://www.facebook.com/GroupeFofficiel).

Un musée ancré dans la modernité. Inauguré en 1995 face aux vestiges du cirque romain et aux abord du Rhône, ce musée s’affirme comme une vitrine des cultures de la Méditerranée qui ont fait la richesse d’Arles dans l’Antiquité.

A museum anchored in the modernity. Having inaugurated in 1995 facing vestiges of the Roman circus(cirque) and in access(manner) of the Rhône, this museum establishes itself as a shop window(showcase) of the cultures of the Mediterranean Sea which made the wealth of Arles in Antiquity. hearing impairment

Bajo la forma de un poema visual sonido y luz, las llamas brotan de la Tierra hacia el Cielo y el museo se ilumina. El fuego robado por Prometeo al Sol para los humanos se levanta y se eleva, de la penumbra emerge una multitud de destellos de vida.

Una oportunidad para descubrir el Museo Azul bajo nuevas perspectivas, nuevas iluminaciones. La instalación está coreografiada en un original paisaje sonoro compuesto por Scott Gibbons.

Por el grupo F.

14 i 15 mayo

Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles 13635 Arles Provence-Alpes-Côte d’Azur