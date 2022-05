Shadows flow, une création originale du groupe F Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Shadows flow, une création originale du groupe F Musée départemental Arles antique, 14 mai 2022, Arles. Shadows flow, une création originale du groupe F

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai

Sous la forme d’un poème visuel son et lumière, des flammes jaillissent de la Terre vers le Ciel et le musée s’éclaire. Le feu dérobé par Prométhée au Soleil pour les humains se lève et s’élève, de la pénombre émerge une multitude d’éclats de vie. Une occasion de découvrir le Musée bleu sous de nouvelles perspectives, de nouveaux éclairages. L’installation est chorégraphiée sur un paysage sonore original composé par Scott Gibbons. Par le [groupe F](https://www.facebook.com/GroupeFofficiel). Le groupe F enflammera le musée avec une création pyrotechnique dont il a le secret. Musée départemental Arles antique Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles Arles Bouches-du-Rhône

2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T23:58:00;2022-05-15T00:00:00 2022-05-15T01:00:00

