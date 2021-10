Toulouse Centre culturel Alban-Minville Haute-Garonne, Toulouse Shadow Sisters Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel Alban-Minville, le jeudi 2 décembre à 20:30

Danse —– **Cie Paracosm** Les cinq interprètes évoluent dans un espace restreint devenu foyer, qui abrite leurs histoires personnelles et collectives. La danse alterne douceur et fulgurance, les corps se frôlent, se bousculent et s’entrechoquent. Les danseuses sont accompagnées par la voix envoûtante de Marie Sigal, qui compose une partition originale pour cette création, mélangeant piano acoustique, bande sonore et voix. **Chorégraphie et scénographie** Stéphanie Bonnetot **Musique** Marie Sigal **Avec** Claire Massias, Salima Nouidé, Ysé Broquin, Marie Sigal, Stéphanie Bonnetot

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France

2021-12-02T20:30:00 2021-12-02T22:59:00

