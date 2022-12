Assemblée Générale d’OpenDataFrance Shadok Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Assemblée Générale d’OpenDataFrance Shadok, 19 janvier 2023, Strasbourg. Assemblée Générale d’OpenDataFrance Jeudi 19 janvier 2023, 14h00 Shadok L’assemblée Générale d’OpenDataFrance rassemble les membres de l’association pour établir son bilan annuel et décider du plan d’actions, missions et projets. Shadok 25 presqu’ile André Malraux 67100 Strasbourg Neudorf-Musau Strasbourg 67076 Bas-Rhin Grand Est L’Assemblée Générale d’OpenDataFrance se tient le jeudi 19 janvier 2023, de 14h00 à 16h30 à Strasbourg sous le patronage de Caroline Zorn, Vice-Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg.

C’est au Shadok que seront accueillis les membres de l’association, lieu d’éducation populaire au numérique responsable situé 25 presqu’ile André Malraux, Rue du Bassin d’Austerlitz, 67100 Strasbourg. Il sera également possible d’assister en visio-conférence à l’Assemblée.

En préambule de cette Assermblée Générale, des ateliers se dérouleront le 19 janvier de 11h à 12h dans les locaux du Shadok.

