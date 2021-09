Toulouse COMDT Haute-Garonne, Toulouse Shadi Fathi & Bijan Chemirani COMDT Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

COMDT, le vendredi 8 octobre à 20:30

Les cultures musicales prennent parfois un éclat inconnu loin de leur source nourricière. La rencontre entre Shadi Fathi et Bijan Chemirani relève de ce genre d’étincelle précieuse, d’une mise en dialogue fertile sur les cimes de la musique persane. Ils proposent un répertoire où se mêlent des inspirations classiques et des fulgurances contemporaines dans un foisonnement rythmique propice aux improvisations, éclairées de lectures de poèmes persans, de Mowlânâ Rûmi à Sohrab Sepehri. Une conversation délicate menée avec une sublime maestria… Shadi Fathi, setâr, shourangiz, daf, voix ; Bijan Chemirani, zarb, daf, udu, saz Shadi Fathi animera un stage autour du daf kurde et autres tambours sur cadre les 9 & 10 octobre au COMDT

Concert de Shadi Fathi & Bijan Chemirani COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse

2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T23:00:00

