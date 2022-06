Shadi Fathi & Bijan Chemirani, 8 août 2022, .

Shadi Fathi & Bijan Chemirani



2022-08-08 21:00:00 – 2022-08-08 22:30:00

Les cultures musicales prennent parfois un éclat inconnu loin de leur source nourricière. La rencontre à Marseille en 2016 entre Shadi Fathi et Bijan Chemirani relève de ce genre d’étincelle précieuse, d’une mise en dialogue fertile sur les cimes de la musique persane. Le duo présente son nouveau répertoire, des inspirations classiques et des fulgurances contemporaines dans un foisonnement rythmique propice aux improvisations, éclairées de lectures de poèmes persans, de Mowlana Rumi ou Sohrab Sepehri. Une conversation délicate menée avec une sublime maestria…



Entrée libre.

Concert initié par la Région Sud et produit par Arsud.

Dans le cadre de la Tournée Mosaïque.

