SHABADA Sarreguemines, samedi 22 juin 2024.

On chante aussi à la médiathèque !

Venez nous retrouver pour un shabada géant ! Le but du jeu ? Être l’équipe à trouver le plus de paroles de chansons, comptines ou poèmes avec des mots imposés. Pas besoin d’être un ou une experte de la chanson, fous rires et convivialité seront garantis ! Si on vous donne aimer , vous nous chantez… ?Tout public

Début : 2024-06-22 14:00:00

fin : 2024-06-22 15:30:00

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est contact.med@agglo-sarreguemines.fr

