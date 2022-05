Sgàire Wood, Planned Degradation in a Foreign Oubliette Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Sgàire Wood, Planned Degradation in a Foreign Oubliette Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, 20 mai 2022, Bordeaux. Sgàire Wood, Planned Degradation in a Foreign Oubliette

du vendredi 20 mai au samedi 21 mai à Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux

**// L’ACADÉMIE DES MUTANTES //** **Performance de Sgàire Wood** Dans la performance _Planned Degradation in a Foreign Oubliette_ (déchéance planifiée dans une oubliette inconnue) l’artiste interdisciplinaire et performeuse irlandaise Sgàire Wood livre une déclaration à la maison et à son rôle de sanctuaire, de cage dorée, de donjon, de labyrinthe, de grotte allégorique, et une considération déconcertante des dangers bouillonnants et des opportunités mystiques qui se trouvent au-delà de ses murs. ____________________ Deux représentations (durée 30min) : * vendredi 20 mai, 21h30 * samedi 21 mai, 23h Les performances se dérouleront dans les galeries du rez-de-chausée. Gratuit, réservation conseillée. ____________________ Contact et réservation : [[http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation)](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation) 05 56 00 81 50 ____________________ Pour découvrir toute la programmation de L’Académie des Mutantes, rendez-vous sur [capc-bordeaux.fr](http://www.capc-bordeaux.fr/actuellement) !

Gratuit, réservation conseillée

// L’ACADÉMIE DES MUTANTES // Performance de Sgàire Wood dans le cadre de L’Académie des Mutantes, nouveau festival de performances du Capc qui se tiendra du 6 au 22 mai 2022. Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T19:00:00 2022-05-20T19:30:00;2022-05-21T19:00:00 2022-05-21T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Adresse 7, rue Ferrère Ville Bordeaux lieuville Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Sgàire Wood, Planned Degradation in a Foreign Oubliette Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 2022-05-20 was last modified: by Sgàire Wood, Planned Degradation in a Foreign Oubliette Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux 20 mai 2022 bordeaux CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde