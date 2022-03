SezVenn à MARCILLY-SUR-TILLE Marcilly-sur-Tille Marcilly-sur-Tille Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Marcilly-sur-Tille Côte-d’Or Marcilly-sur-Tille EUR 0 0 À la découverte des « Tinkers » ! Le quatuor SezVenn s’aventure dans le répertoire irlandais en toute liberté convoquant d’autres univers… La musique surgit de notes virtuoses et d’harmonies cadencées !

Voyage prometteur, des montagnes des Balkans aux lacs irlandais ! Y’a plus qu’à danser !

Tout public • 1h20 Marcilly-sur-Tille

