Seysses fête la musique Parc de la Bourdette Seysses, vendredi 21 juin 2024.

Seysses fête la musique Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin, 19h00 Parc de la Bourdette Entrée libre

Venez fêter l’été et la musique en famille à côté de Muret. Au cœur du parc verdoyant de la Bourdette à Seysses, l’association Les Gamins de Langevin vous invitent à vibrer et danser au son de la musique latine, salsa, cumbia du groupe toulousain El Remedio.

Puis continuez la soirée avec le groupe Crazy Cats, qui jouera des titres de leur album et reprendra les grands tubes de la musique (d’Edith Piaf à Muse en passant par Téléphone, debout sur le zinc, Bella Ciao…) le tout avec une touche rock et l’originalité de l’accordéon et de la contrebasse. Mais le 21 juin sera aussi une fête pour les enfants avec des ateliers maquillage, barbe à papa…

Et enfin la soirée sera sous le signe de la convivialité avec de la restauration sur place (planches charcuterie/fromage, pokebowl, bobun, nems, crêpes, saucisse chips,) une buvette … et en cas de pluie, il y a même prévu une salle de repli (salle des fêtes). Après plusieurs années sans fête de la musique sur Seysses et aux alentours, venez nombreux pour partager un beau moment ensemble.

Un évènement organisé par l’association Les Gamins de Langevin, en association avec l’atelier de design graphique et vidéo Agiteo. Avec le soutien logistique de la ville de Seysses.

Parc de la Bourdette parc de la bourdette Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie Parc de la ville de Seysses ouvert à tous et accueillant des événements Parking de l’école Paul Langevin à proximité, accès par les écoles Langevin, par La Poste ou par le centre de Seysses

© Agiteo