Les journées portes ouvertes de la ferme de la Châtaigneraie Seyrolles Saint-Hippolyte, 8 août 2023, Saint-Hippolyte.

Saint-Hippolyte,Aveyron

Ces journées portes ouvertes permettent de vous montrer comment nous récoltons nos produits, de voir la fabrication et enfin découvrir ou redécouvrir nos différents produits..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . 18 EUR.

Seyrolles

Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie



These open days allow us to show you how we harvest our products, to see how they are made, and finally to discover or rediscover our different products.

Estas jornadas de puertas abiertas nos permiten mostrarle cómo cosechamos nuestros productos, ver cómo se elaboran y, por último, descubrir o redescubrir nuestros diferentes productos.

Bei diesen Tagen der offenen Tür können Sie sehen, wie wir unsere Produkte ernten, die Herstellung beobachten und schließlich unsere verschiedenen Produkte entdecken oder wiederentdecken.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Terres d’Aveyron