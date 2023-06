Visite du Moulin de Seyrignac Seyrignac Lunan, 1 juin 2023, Lunan.

Lunan,Lot

Le moulin à vent de Seyrignac ouvre ses portes pour une visite gratuite sur rendez-vous uniquement.

Ce moulin tour du XVème siècle acheté en 1980, a été restauré et remis au vent en 1989..

2023-06-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-01 12:00:00. EUR.

Seyrignac

Lunan 46100 Lot Occitanie



The Seyrignac windmill opens its doors for free visits by appointment only.

This 15th-century tower mill, purchased in 1980, was restored and rewound in 1989.

El molino de Seyrignac se puede visitar gratuitamente con cita previa.

Adquirido en 1980, este molino de torre del siglo XV fue restaurado y puesto de nuevo en funcionamiento en 1989.

Die Windmühle von Seyrignac öffnet ihre Türen für eine kostenlose Besichtigung, die nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Diese Turmwindmühle aus dem 15. Jahrhundert, die 1980 gekauft wurde, wurde 1989 restauriert und wieder in den Wind gestellt.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Figeac