du lundi 19 juillet au samedi 24 juillet à Centre de vacances chantemerle

### En Seyne! Dans un grand centre situé dans une magnifique foret de 7 hectares, nous te proposons respirer un bon bol d’air frais et de vivre un séjour inoubliable! Tu pourras **décider de tes vacances** avec plusieurs choix possibles: -Tu peux découvrir ou te perfectionner en **jonglage**, **équilibre**, **acrobatie** et **pleins d’autres activitées** liées au **cirque** dans un lieu spécialement aménagé.Le but est de prendre du plaisir à s’entrainer pour terminer par un spectacle qui sera filmé et representé devant un public. On t’apprendra à gerer cette petite boule qui vient avant chaque moment important qu’on appelle le stress! -Soit t’initier ou t’ameliorer en **danse** ( **Jazz, comptemporin ou Hip Hop**) avec des spécialistes de la discipline!L’objectif étant de creer une choré pour la montrer devant un public.Tu pourras t’exprimer et vivre des **moments inoubliables** avec ton **crew** -Ou encore découvrir les bases de survie en foret, et construire une **cabane avec tes copains pour y dormir dedans**!On fera meme un **feu** de camp pour griller quelques **chamalows!** En plus de ces activités, tu pourras partir en **pleine montagne** à la découverte de la **cabane des mulets**!Si nous ne chantons pas trop fort (et trop faux), nous pourrons pique niquer au milieu de **marmottes**! Les animateurs, qui sont **plein d’imagination**, sont des **vrais passionés** de leur travail, cela fait déja des mois qu’ils preparent des veillées qui te permettrons de t’amuser et de te défouler à travers la **musique**, le **theatre** ou le **sport**.

460

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre de vacances chantemerle chantemerle 04140 Seyne Alpes-de-Haute-Provence



