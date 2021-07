Correns Correns Correns, Var Seydou «Kanazoe» Diabate Trio (balafons) – Mah Damba Ensemble (mandingue) Correns Correns Catégories d’évènement: Correns

Var

Seydou «Kanazoe» Diabate Trio (balafons) – Mah Damba Ensemble (mandingue) Correns, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Correns. Seydou «Kanazoe» Diabate Trio (balafons) – Mah Damba Ensemble (mandingue)

Correns, le mercredi 28 juillet à 19:00

[http://www.le-chantier.com](http://www.le-chantier.com)estik.net](http://www.le-chantier.festik.net)Balafons en folie Seydou Diabate dit « Kanazoé » est reconnu par ses pairs à travers l’Afrique mandingue comme le jeune génie du balafon, tant pour ses prouesses techniques que pour sa créativité et sa musicalité. Né au Burkina Faso dans une famille de griots, il a débuté avec son père dès l’âge de 5 ans. Multi-instrumentiste, il joue les balafons dioula, sambla et toussian (pentatoniques), du balafon diatonique « djelibalan » (ou balafon guinéen) ainsi que du kamelen n’goni (harpe pentatonique). Ecrivant sur la famille, l’amour, la société, le rôle de la musique, il chante ses textes en dioula. Mah Damba Ensemble L’épopée du mandingue Au Mali, la caste des griots, succession de poètes et de musiciens, conserve de génération en génération, l’histoire des familles auxquelles ils sont attachés mais aussi toute la mémoire anthropologique du pays mandingue. La native de Bamako est la fille du vénéré Baba Sissoko, chef ultime des djélis du Mali. Initiée au chant par sa tante, la djelimousso Fanta Damba, Mah a gagné ses galons d’interprète des épopées du mandingue. Sa rencontre en 1979 avec le joueur de ngoni (petit luth à 4 cordes) Mamaye Kouyaté donnera naissance à un duo apprécié dans toute l’Afrique de l’Ouest. Appelé à se produire à Paris dans les fêtes de l’importante communauté malienne, elle s’y installera ce qui lui permettra de s’enrichir de sonorités extérieures tant pour elle : « Il n’y a pas de frontière en musiques ». Soirée – 2 Concerts : Tarif unique : 20€ Réservation obligatoire sur www.le-chantier.festik.net Ouverture du site à 19:00. Buvette et petite restauration sur place (fermée pendant les concerts). D’autres lieux de restauration dans le village : la Paillote, Auberge de Correns, Alimentation Proxi, Boulangerie, Oustaou bio. Informations : www.le-chantier.com Billetterie : www.le-chantier.festik.net Téléphone : +33 (0)4 94 59 56 49

20€ /soirée

Mercredi 28 juillet 20:30 ➔ Seydou « Kanazoe » Diabate Trio – Balafons en folie 22:00 ➔ Mah Damba Ensemble – L’épopée du mandingue Correns Correns Le Chantier Correns Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T19:00:00 2021-07-28T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Correns, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Correns Adresse Correns Le Chantier Ville Correns lieuville Correns Correns