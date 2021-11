Seydou Dramé (Live) + Sly Telema (DJ set) Makeda, 20 novembre 2021, Marseille.

Seydou Dramé (Live) + Sly Telema (DJ set)

Makeda, le samedi 20 novembre à 20:30

Nouvelle création de Seydou : Tama-Lectrik Le Tama, instrument à la voix humaine, le Tambour Parlant, reproduit tout ce que l’Homme veut dire là où la voix ne porte pas. Il sert chez les Marka Dafing, comme pour beaucoup d’autres groupes ethniques, d’instrument de communication pour informer et unir le peuple… Le Tama faisant parti des rares instruments à peau harmonique, Seydou Dramé a souhaité mettre en valeur et révéler la vraie identité de l’instrument de ses pairs. Inspiré par une nouvelle ambiance électrique et un univers jazz groove, Seydou retrouve ses amis musiciens pour un nouvel élan créatif. >> [https://seydoudrame.net](https://seydoudrame.net) Sly Telema Agitateur de dancefloor depuis de nombreuses années du coté de Montpellier, l’univers musical de Sly Telema n’a pas vraiment de frontières et est en évolution permanente. Apres avoir commencé dans le duo des Panafrican House Brothers, projet concentré sur la musique afro descendante sous toutes ses formes et ses rencontres avec la musique électroniques, il aime en parallèle explorer bien d’autres styles en fonction des lieux, des publics, des ambiances. Du downtempo au breakbeat en passant par le disco, la house et la techno, ses sets sont souvent dictés par un équilibre entre belle mélodie et recherche d’une puissance plus « abrupte ». >> [https://soundcloud.com/slytelema](https://soundcloud.com/slytelema) Prix : 8€ (5€ pour le DJ set) + adhésion à l’association Orizon Sud* /!\ CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE /!\ RÈGLES SANITAIRES • Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète. -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet).

8€ (5€ pour le DJ set) + adhésion annuelle 1€

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T23:30:00