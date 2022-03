Sextuor La Récréation L’Odéon Tremblay-en-France Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Tremblay-en-France

Sextuor La Récréation L’Odéon, 21 mai 2022, Tremblay-en-France. Sextuor La Récréation

L’Odéon, le samedi 21 mai à 19:00

Sextuor La Récréation Autour du Fantastique Le sobriquet de « fantastique » est naturellement venu s’apposer sur ce programme en raison des diverses significations qui lui sont propres. Les oeuvres qui le composent nous ont immédiatement évoqué une sorte de magie, de féérie, dans ses couleurs et ses ambiances, que seuls les contes fantastiques savent aussi justement retransmettre. D’autre part, c’est un assemblage significatif des grands chefs d’oeuvres de ces compo¬siteurs français du début du 20ème siècle, au travers duquel l’on perçoit tout leur génie, fantasque et humble à la fois. Programme : Francis Poulenc, Sextuor pour piano et vents (25’) Maurice Ravel, Pavane pour une infante défunte (arrangement David Walter) (5’) Jean Françaix, L’heure du berger (8’) Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin (arrangement David Walter) (20’) Distribution : Mélisande Daudet, flûte Lorentz Réty, hautbois Ann Lepage, clarinette Hippolyte de Villèle, cor Diane Mugot, basson Aude-Liesse Michel, piano

Entrée libre sur réservation

Autour du Fantastique L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T19:00:00 2022-05-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France Autres Lieu L'Odéon Adresse Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Ville Tremblay-en-France lieuville L'Odéon Tremblay-en-France Departement Seine-Saint-Denis

Sextuor La Récréation L’Odéon 2022-05-21 was last modified: by Sextuor La Récréation L’Odéon L'Odéon 21 mai 2022 L'Odéon Tremblay-en-France Tremblay-en-France

Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis