Sextuor de Flûtes traversières avec TUTTI FLUTI Saint-Léonard

Seine-Maritime

Sextuor de Flûtes traversières avec TUTTI FLUTI Saint-Léonard, 3 juin 2022, Saint-Léonard. Sextuor de Flûtes traversières avec TUTTI FLUTI Chapelle De Grainval 142 Route de Grainval Saint-Léonard

2022-06-03 – 2022-06-03 Chapelle De Grainval 142 Route de Grainval

Saint-Léonard Seine-Maritime Saint-Léonard Ce sextuor de flûtes traversières propose différents formats de concerts autour d’oeuvres de styles variés ou de thèmes définis.

Initialement dédié exclusivement à la valorisation de la flûte traversière au travers d’un répertoire classique, l’ensemble s’est ouvert au fur et à mesure des années à d’autres choix artistiques : Le chant lyrique, le Jazz, la danse contemporaine, la peinture mise en musique. Vendredi 3 juin à 20h30

Chapelle De Grainval : 128-142 Rte de Grainval, 76400 Saint-Léonard

+33 2 35 29 14 67 https://www.saint-leonard.fr/portfolio-view/les-amis-de-la-chapelle-de-grainval/

Saint-Léonard Adresse Chapelle De Grainval 142 Route de Grainval

