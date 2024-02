SEXTILE LA VAPEUR Dijon, mardi 4 juin 2024.

Sextile (US)Un sextile en astrologie, c’est l’union harmonieuse de deux éléments contradictoires. Tout droit venu de Los Angeles, l’électro-punk du trio a de quoi réveiller nos tympans – et nos pieds – tout en prouvant très justement que l’harmonie peut venir du mariage du chaos et des réverbes. Depuis son émergence en 2015, le groupe est capable de déclencher une émeute avec le son brut d’un synthé ou la secousse aigüe d’une guitare. Leur dernier nouvel album, Push , enregistré à Yucca Valley, bondit et rebondit aux confins de la dance music hardcore, drum and bass, gabber voir même trance. Comme si l’album avait été construit comme une ode à la rave party des années 90’.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-06-04 à 20:30

LA VAPEUR 42 AVENUE DE STALINGRAD 21000 Dijon 21