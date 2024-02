SEXTET ET BIRILLO BIGBAND Montpeyroux, vendredi 26 avril 2024.

SEXTET ET BIRILLO BIGBAND Montpeyroux Hérault

Cette rencontre du sextet Jazz avec le Birillo bigband, sous la direction musicale et artistique de Beppe Caruso, s’attachera à nous plonger dans l’histoire du jazz, et plus particulièrement de ses origines aux années 1940.

Le jazz apparaît à la fin du 19ème siècle dans les rues de la Nouvelle-Orléans où se mélangent des musiques de diverses origines, dont le negro spiritual qui donnera naissance plus tard au gospel, ainsi qu’au blues.

Au cours du XXème siècle, le jazz a acquis une large popularité au-delà des frontières des Etats-Unis et s’est répandu dans le monde, donnant naissance à de très nombreux styles et sous-genres selon les pays et les régions. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Rue du Barry

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie

