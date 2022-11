« Sexposer : quand l’intime devient politique » centre de santé sexuelle Gaston Tessier, 18 octobre 2022, Paris.

Du mardi 18 octobre 2022 au vendredi 25 novembre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 17h00

. gratuit

accessible à tous.tes, usagers et non usagers de nos centres

« 25 novembre 2022 : journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes »

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Pôle Santé Sexuelle de la Direction de la Santé Publique va présenter aux professionnels et aux usagers l’exposition « s’exposer – quand l’intime devient politique » de l’association Femmes Entraide Autonomie –FEA. dans les centres de santé sexuelle

L’exposition est composée de 25 tableaux + messages d’explications correspondants.

Femmes Entraide et Autonomie est une association créée en 2011 pour lutter contre toutes formes de violences sexistes et sexuelles et promouvoir l’intégration et l’« empowerment » des populations migrantes, en particulier des femmes, par l’éducation et la promotion de la santé.

Notre vision : Un monde égalitaire et inclusif, libre de toute violence de genre, et où chacun bénéficie des mêmes opportunités et voit ses droits respectés.

L’exposition SEXposer est l’aboutissement du projet PhotoVoice : Une fenêtre sur les droits sexuels et affectifs des femmes mené en partenariat avec Por Ti Mujer (Espagne), CACIS(France) et Arab Women Solidarity Association(Belgique) sur financement Erasmus+.

L’objectif du projet est de soutenir des femmes issues de l’immigration à faire respecter leurs droits grâce à la méthodologie PhotoVoice. PhotoVoice est une recherche-action participative et une méthode d’empouvoirement basée sur l’utilisation de la photographie comme outil de communication et de changement social

Sept femmes originaires d’Afrique de l’Ouest ont participé à quatre ateliers pour les sensibiliser aux questions relatives aux droits et santé sexuels etre productifs et les former à la Photo-Oration. Elles ont ensuite décidé elles-mêmes des thèmes qu’elles souhaitaient aborder, ont pris leurs propres photos et élaboré les légendes. Elles ont également écrit deux abstracts afin de présenter les principaux défis rencontrés par les femmes, et leurs demandes envers les décideurs politiques.

DU 07 AU 14 NOVEMBRE : Centre de Santé Sexuelle CURNONSKY 27 rue Curnonsky 75017

DU 14 AU 21 NOVEMBRE : Centre de Santé Sexuelle CAVE – 16 rue Cavé 75018

DU 21 AU 25 NOVEMBRE : Centre de Santé Sexuelle GASTON TESSIER (avec animations / ateliers le 25/11) 12 rue Gaston Tessier 75019

centre de santé sexuelle Gaston Tessier 12 rue Gaston Tessier 75019 Paris

