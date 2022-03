Sex&Love.com La comédie de Limoges, 2 juin 2022, Limoges.

Sex&Love.com

du jeudi 2 juin au samedi 4 juin à La comédie de Limoges

Manon déboule chez sa meilleure amie, Alice, pour enfin lui avouer ce secret qu’elle ne peut contenir plus longtemps et qu’elle souhaite partager avec elle… mais elle devra en passer par l’humeur, l’exubérance et les saillies d’Alice sur les mecs et tout le toutim…Parce qu’Alice est en colère et qu’elle a décidé de régler son compte aux bonhommes et tout l’attirail qui va avec !! bref, c’est la débandade et Alice va, elle aussi, sortir l’artillerie lourde face à une Manon déconcertée. Pendant 1h15, quelques vérités s’égrènent, sans tabou, avec un humour sarcastique, et souvent décalé…

La pièce qui autopsie l’homo erectus de la tête au… sexe (mais pas que !)

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T20:30:00 2022-06-02T22:00:00;2022-06-03T20:30:00 2022-06-03T22:00:00;2022-06-04T20:30:00 2022-06-04T22:00:00