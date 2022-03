Sex’lab Escape game Thénezay Thénezay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thénezay

Sex’lab Escape game Thénezay, 10 mars 2022, Thénezay. Sex’lab Escape game Campus de projets de Thénezay 15 Rue Saint-Honoré Thénezay

2022-03-10 – 2022-03-10 Campus de projets de Thénezay 15 Rue Saint-Honoré

Thénezay Deux-Sèvres Thénezay EUR Sex’lab Escape game

3 séances à : 19h, 19h45 et 20h30

Ouvert à tous entre amis, à partir de 14 ans,

Sur inscription auprès d’Audrey Dupont Référente Jeunesse du secteur de Thénezay Sex’lab Escape game

3 séances à : 19h, 19h45 et 20h30

Ouvert à tous entre amis, à partir de 14 ans,

Sur inscription auprès d’Audrey Dupont Référente Jeunesse du secteur de Thénezay +33 6 86 26 57 57 Sex’lab Escape game

3 séances à : 19h, 19h45 et 20h30

Ouvert à tous entre amis, à partir de 14 ans,

Sur inscription auprès d’Audrey Dupont Référente Jeunesse du secteur de Thénezay ESCAPE GAME

Campus de projets de Thénezay 15 Rue Saint-Honoré Thénezay

dernière mise à jour : 2022-03-02 par OT Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thénezay Autres Lieu Thénezay Adresse Campus de projets de Thénezay 15 Rue Saint-Honoré Ville Thénezay lieuville Campus de projets de Thénezay 15 Rue Saint-Honoré Thénezay Departement Deux-Sèvres

Thénezay Thénezay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thenezay/

Sex’lab Escape game Thénezay 2022-03-10 was last modified: by Sex’lab Escape game Thénezay Thénezay 10 mars 2022 Deux-Sèvres Thénezay

Thénezay Deux-Sèvres