Genève Autre lieu Genève Sexisme et publicité : inséparables ou obsolètes ? – Conférence et discussion Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Sexisme et publicité : inséparables ou obsolètes ? – Conférence et discussion Autre lieu, 9 novembre 2021, Genève. Sexisme et publicité : inséparables ou obsolètes ? – Conférence et discussion

Autre lieu, le mardi 9 novembre à 18:30

**Stéréotypes** et **sexisme** sont toujours présents dans les publicités. Encore aujourd’hui, de nombreuses études montrent que ces images impactent non seulement la **santé** et l’estime de soi des personnes mais également les **comportements sexistes**. Pourquoi en est-on toujours là en 2021 ? Quels est la **responsabilité** des professionel-les de la communication ? Comment **changer les pratiques**, se questionner et promouvoir d’autres images ? _Introduction_ : **L’impact des publicités sur l’image de soi et le sexisme** Par **Villa Oriana**, responsable du projet #MOICMOI à Unisanté _Discussion_ : **Quels outils pour communiquer sans sexisme ?** _Modération_ : **Laure Gabus**, journaliste indépendante _Intervenant-e-s_ : * **Léa Budaudi** – Co-fondatrice et responsable de la stratégie à l’agence Minuit Une * **Mickäel Kamm** – CEO de l’agence Trio * **Romain Pittet** – Co-président de la Société Romande de Relations Publiques * **Valérie Vuille** – Directrice de l’institut DécadréE Un événement soutenu par la Ville de Genève et proposé dans le cadre de la campagne “Objectif zéro sexisme dans ma ville” “2021. Plus d’informations sur [[www.geneve.ch/zero-sexisme](www.geneve.ch/zero-sexisme)](www.geneve.ch/zero-sexisme) . [DécadréE](https://decadree.com/) est un institut de recherches, de formations et un laboratoire d’idées sur l’égalité dans les médias, l’écriture et la publicité. DécadréE propose des événements de sensibilisation tout public et des formations destinées aux professionnel-les de ces domaines.

Gratuit

Dans le cadre de la campagne “Objectif zéro sexisme dans ma ville” de la Ville de Genève, l’institut DécadréE propose une soirée de réflexion autour du sexisme dans la publicité. Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T18:30:00 2021-11-09T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève