Sexisme dans le sport et les médias : on en parle ? Médiathèque Floresca Guépin Nantes, mercredi 19 juin 2024.

Sexisme dans le sport et les médias : on en parle ? Table ronde avec Laeticia Szwed de l’association Colosse aux pieds d’argile, Mathilde Julla-Marcy, sociologue du sport, et Tevi Say, pionnière du MMA féminin. Mercredi 19 juin, 18h30 Médiathèque Floresca Guépin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-19T18:30:00+02:00 – 2024-06-19T19:00:00+02:00

Le monde du sport ne manque pas de rappeler qu’il ne fait pas bon naître femme. Heureusement, les lignes bougent, faisant gagner du terrain à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire