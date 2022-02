Sexisme au travail, de quoi parle-t-on ? – Webinaire EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Sexisme au travail, de quoi parle-t-on ? – Webinaire EN LIGNE / EN VISIO, 7 mars 2022, Nantes. 2022-03-07

Horaire : 11:00 12:30

Webinaire proposé par le Centre d'information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) de Loire-Atlantique. Sexisme en entreprise : où commence-t-il ? Comment le combattre ? Le CIDFF propose un webinaire interactif pour repérer les formes de sexisme en entreprise, connaître le cadre légal des violences sexistes et sexuelles au travail, et identifier les ressources vers lesquelles se tourner. Animé par Camille Robert, conseillère emploi, et Willy Gibert, directeur-juriste. Tout public. Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes

