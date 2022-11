SEXE ET JALOUSIE Capestang Capestang Catégories d’évènement: Capestang

Hérault

SEXE ET JALOUSIE

2 rue Arago Capestang Hérault

2022-11-26

Hérault EUR 8 La compagnie Meli-Mélo de Portiragnes présente « Sexe et Jalousie » un classique du boulevard

Une pièce de Marc Camoletti

Mise en scène Jacques Delattre

+33 6 08 26 30 40

