Sexe, Arnaque et Tartiflette LE ZYGO COMEDIE, 9 février 2023, VANNES. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-02-11 19:30. Tarif : 23.0 à 23.0 euros. ZYGO COMEDIE (L.091872/873/874) présente : ce spectacle. Une jeune cadre aux dents longues est missionnée par sa société pour venir faire signer un contrat véreux à un pauvre type au fin fond des Alpes. Détestant le monde rural, elle va user de tous les stratagèmes possibles et inimaginables pour arriver à ses fins dans les plus brefs délais.

Mais une avalanche va changer le cours de son scénario et la contraindre à passer le week-end avec ce ” prétendu couillon de classe internationale au pays des bouseux ” ! .2023-02-11. Votre billet est ici

Lieu LE ZYGO COMEDIE Adresse 14 rue du Lieutenant Colonel Maury Ville VANNES

