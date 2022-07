Sexcles en fête

Sexcles en fête



2022-07-23 – 2022-07-23 8h30 : concours de pêche à l’étang du fraysse (inscription sur place 10€)

Marché de producteurs

12h : grillades et buvette

14h : olympiades adultes (sur inscription au 06 29 47 63 97 ou 06 50 27 49 56 – ventrigliss, combat de sumo, baby-foot gonflable, tir à la corde… équipe de 4 minimum)

19h : repas paella (15€ réservation au 07 82 65 84 96

22h30 : bal disco avec DJ Manu

