Sexcl’âme – Iretier Marseille 6e Arrondissement, 5 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Sexcl’âme – Iretier Espace cARTe blanche 27 rue de Lodi Marseille 6e Arrondissement

2022-03-05 – 2022-03-12 Espace cARTe blanche 27 rue de Lodi

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

“Techniquement influencée sans le percevoir un instant au tout début de mes dernières réalisations par un Fauvisme marqué. Au milieu de leurs conceptions je les couvre d’un pigment pur aux endroits les plus charnels leur infligeant un mouvement plus qu’une contrainte.

La fragilité de la femme n’a d’égale que celle de quelques hommes, la faiblesse des unes fait la force des uns. Aussi, la corne est une défense que je pensais d’abord offensive puis qui peu à peu a pris sa véritable signification dans mon esprit…qui a été élevé et éduqué par des femmes.”

Iretier

Exposition des oeuvres d’Iretier

Espace cARTe blanche 27 rue de Lodi Marseille 6e Arrondissement

