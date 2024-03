SEX FRIENDS THEATRE A L’OUEST Caen, vendredi 5 juillet 2024.

Une rencontre d’un soir par internet. La formule proposée est juste pour un soir …Dan et Maggy, qui ne se connaissent pas, se lancent dans cette folle aventure : Se jeter l’un sur l’autre sans tabou, sans enjeu et surtout sans lendemain.Mais la soirée ne se passe pas vraiment comme prévue car Maggy est novice en la matière. Mais elle est déterminée plus que tout à ne pas finir vieille fille !Elle demande à Dan, expert en la matière, de tout lui apprendre sur le sexe, d’un aspect purement technique bien entendu…Il y a un nouveau terme qui décrit ce genre de relation : les sexfriends !

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-07-05 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14