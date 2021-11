Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille SEWER BRIGADE + REAGAN BURGER + RATS DON’T SINK La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

WYB Booking, et Crapoukachu présentent : Samedi 5 Février 2022 – 21h00 SEWER BRIGADE (Streetpunk – Barcelone) [https://sewerbrigade.bandcamp.com/](https://sewerbrigade.bandcamp.com/) [https://www.facebook.com/sewerbrigade/](https://www.facebook.com/sewerbrigade/) REAGAN BURGER (80’s Hardcore punk – Limoges [https://www.facebook.com/ReaganBurgerPunk](https://www.facebook.com/ReaganBurgerPunk) [https://reaganburger.bandcamp.com/track/reagan-burger](https://reaganburger.bandcamp.com/track/reagan-burger) RATS DON’T SINK (Hardcore – Marseille) [https://ratsdontsink.bandcamp.com](https://ratsdontsink.bandcamp.com) [https://www.facebook.com/ratsdontsink13](https://www.facebook.com/ratsdontsink13) 5 euros (+1 euro d’adhésion annuelle a la salle) pour payer l’essence et la bouffe des groupes 21h00 si tu peux

5€ + 1€ d’adhésion

♫PUNK HARDCORE♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

