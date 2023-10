Concert de la St Hubert Sewen, 18 novembre 2023, Sewen.

Sewen,Haut-Rhin

Concert organisé par les Trompes du Ballon d’Alsace et les chasseurs de Sewen attendu par tous les chasseurs et mélomanes des environs !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 19:00:00. EUR.

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est



Concert organized by the Trompes du Ballon d’Alsace and the Sewen hunters, and eagerly awaited by all hunters and music lovers in the area!

Concierto organizado por los Trompes del Ballon d’Alsace y los cazadores de Sewen, ¡y muy esperado por todos los cazadores y melómanos de la zona!

Konzert, das von den Trompes du Ballon d’Alsace und den Jägern von Sewen organisiert und von allen Jägern und Musikliebhabern der Umgebung erwartet wird!

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de tourisme de Masevaux