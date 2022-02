SOIRÉES FESTIVES À LA SEICHE Le marché de la Seiche Sevrier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

SOIRÉES FESTIVES À LA SEICHE Le marché de la Seiche, 17 février 2022 20:30, Sevrier. 17 – 20 février Sur place entrée libre et gratuite Soirées festive à la Seiche : 4 jours de fête à la Seiche – concerts, salsa et tombola Fête de réouverture 4 jours de fête du 17 au 20 Février : concerts, salsa et tombola – Jeudi 17 Février dés 20h30 : Duo K2

– Vendredi 18 dés 20h30 : The Tina Turner Tribute

– Samedi 19 dés 20h30 : Vertigo Duo

– Dimanche 20 15h-19h : salsa, Kathy en déambulation et tombola. Entrée libre. Concerts gratuits. Le marché de la Seiche 35 route Piron, 74320 Sevrier 74320 Sevrier Haute-Savoie jeudi 17 février – 20h30 à 23h00

vendredi 18 février – 20h30 à 23h00

samedi 19 février – 20h30 à 23h00

dimanche 20 février – 15h00 à 19h00 Le marché de la Seiche

