Sevrier Le marché de la Seiche Haute-Savoie, Sevrier DJ’s au bar de la Seiche (Sevrier) Le marché de la Seiche Sevrier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sevrier

DJ’s au bar de la Seiche (Sevrier) Le marché de la Seiche, 21 octobre 2021 18:00, Sevrier. 21 – 30 octobre Sur place Entrée libre et gratuite DJ’s au bar de la Seiche (DJ Misty Boy, DJ Tim Warner, DJ JIMBO/., DJ Bass) Ambiance DJ’s au bar de la Seiche Bar & restauration. > DJ Misty Boy (The CUE) : 21 octobre, dés 18h.

> DJ Tim Warmer : 22; 29 octobre, dés 18h.

> DJ JIMBO/. : 23 octobre, dés 18h.

> DI BASS : 24 octobre, 12h-15h.

> DJ Tristan Rivier : 30 octobre, dés 18h. Infos : lemarchédelaseiche.fr Le marché de la Seiche 35 route Piron, 74320 Sevrier 74320 Sevrier Haute-Savoie jeudi 21 octobre – 18h00 à 23h00

vendredi 22 octobre – 18h00 à 23h00

samedi 23 octobre – 18h00 à 23h00

dimanche 24 octobre – 13h00 à 15h00

vendredi 29 octobre – 18h00 à 22h00

samedi 30 octobre – 18h00 à 22h00

Détails Heure : 18:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Sevrier Autres Lieu Le marché de la Seiche Adresse 35 route Piron, 74320 Sevrier Ville Sevrier lieuville Le marché de la Seiche Sevrier