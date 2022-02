Diapo conférence Chili – le sens du tourisme indigène par Pascale Taccoen Le marché de la Seiche Sevrier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Diapo conférence Chili – le sens du tourisme indigène par Pascale Taccoen Le marché de la Seiche, 16 mars 2022 19:00, Sevrier. Mercredi 16 mars, 19h00 Sur place Entrée libre, parking gratuit contact@lemarchedelaseiche.com Diapo conférence par Pascale Taccoen à la Seiche. Peuples autochtones du Chili et le sens du tourisme indigène Diapo conférence par Pascale Taccoen à la Seiche Peuples autochtones du Chili et le sens du tourisme indigène Embarquez pour un voyage en Terre Mapuche, une immersion au coeur des peuples originaires du Chili et découvrez l’enjeu du Tourisme Indigène. Dans notre monde en mutation, le tourisme indigène, pourrait-il être une alternative au tourisme traditionnel ? Responsable et solidaire bien sûr, celui – ci est un tourisme utile, aux bénéfices mutuels. Le partage de culture apporte au visiteur mais aussi à l’hôte qui nous accueille dans son monde. Pascale Taccoen Restauration et bars à disposition. Infos : lemarchedelaseiche.fr Le marché de la Seiche 35 route Piron, 74320 Sevrier 74320 Sevrier Haute-Savoie mercredi 16 mars – 19h00 à 21h30 Pascale Taccoen

