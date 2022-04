Wish en concert La Seiche Sevrier (Haute-Savoie), 15 avril 2022 19:00, Sevrier.

Vendredi 15 avril, 19h00 Sur place Entrée et parking gratuit https://lemarchedelaseiche.fr/agenda-lac-annecy/

Wish en concert à La Seiche

Du rock dur comme AC/DC, DEEP PURPLE, LED ZEP, TRUST, à du rock plus tendre comme CABREL, PINK FLOYD, POLICE, QUEEN en passant par des TÉLÉPHONE, JOHNNY ET ROLLING STONES.

On n’oublie pas quelques belles ballades que nous ont offert Eagles, Les Beatles, Simon and Garfunkel, Renaud, Scorpions et tant d’autres.. On ajoute quelques blues et des standards connus en France et dans le monde entier et le duo WISH est prêt.

infos concert : lemarchedelaseiche.fr

La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) 35 route de Piron, 74320 Sevrier 74320 Sevrier Haute-Savoie

vendredi 15 avril – 19h00 à 23h00

