Vintage Cars : exposition de voitures américaines à La Seiche (Sevrier, 74)
7 mai – 14 août
Entrée libre et parking gratuit.
Exposition de voitures américaines toute époque, Hot rod de 1930 équipé d'un réacteur d'hélicoptère

> Ambiance musicale Rock and Roll années 50.

> Bar et restauration & loisirs : pétanque, ping-pong, baby foot, billard.

Entrée libre et parking gratuit. La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) 35 route de Piron, 74320 Sevrier 74320 Sevrier Haute-Savoie samedi 7 mai – 12h00 à 18h00

dimanche 8 mai – 12h00 à 18h00

samedi 4 juin – 12h00 à 18h00

dimanche 5 juin – 12h00 à 18h00

samedi 9 juillet – 12h00 à 18h00

dimanche 10 juillet – 12h00 à 18h00

samedi 13 août – 12h00 à 18h00

dimanche 14 août – 12h00 à 18h00 La Seiche Sevrier

Heure : 12:00 - 18:00
Lieu La Seiche Sevrier (Haute-Savoie)
Adresse 35 route de Piron, 74320 Sevrier
Ville Sevrier

