The Nameless Live Machine : 8 Juillet à La Seiche La Seiche Sevrier (Haute-Savoie), 8 juillet 2022 19:00, Sevrier. Vendredi 8 juillet, 19h00 Sur place Entrée et parking gratuits Nameless Live Machine va pousser ses décibels à La Seiche The Nameless Live Machine Nameless Live Machine va pousser ses décibels à La Seiche Au menu : Entrée :Tartare de « Soul Music » sur son lit de « Blues » et sa fameuse salade « Boogie » Plats : Délices de « ROCK-BLUES » à la sauce Décibels POP. (Attention ça tache un peu ? )

Sauté de « ROCK & ROLL » servi avec le grand cru « Déconunmax »(Attention ça décoiffe) Desserts : Crème de « REGGAE » avec son coulis de « VALSE » et autres « CHANSONS FRANÇAISES » sans oublier les fameux « TOUSKISSECHANTE » sous les mégalitres La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) 35 route de Piron, 74320 Sevrier 74320 Sevrier Haute-Savoie vendredi 8 juillet – 19h00 à 23h00

Détails Heure : 19:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Sevrier Autres Lieu La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Adresse 35 route de Piron, 74320 Sevrier Ville Sevrier lieuville La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Sevrier Departement Haute-Savoie

