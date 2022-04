So Frenchly en concert La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Sevrier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

So Frenchly en concert La Seiche Sevrier (Haute-Savoie), 29 avril 2022 19:00, Sevrier. Vendredi 29 avril, 19h00 Sur place Entrée et parking gratuits https://lemarchedelaseiche.fr/agenda-lac-annecy/ So Frenchly en concert à la Seiche So Frenchly en concert à la Seiche Duo acoustique avec Lisa Pizzutoli : chant – Percussions et Sylvain Basson : chant – Guitares. So Frenchly, c’est d’abord une voix, celle de Lisa, une chanteuse pétillante et talentueuse qui sublime la chanson française avec douceur, élégance et dynamisme. C’est aussi la complicité de Sylvain, un guitariste et chanteur aux rythmiques aiguisées et tonalités souriantes. Ce duo acoustique propose un large répertoire de reprises de chanson françaises. Lisa et Sylvain jonglent habilement entre les standards et la nouvelle scène musicale qu’ils réarrangent pour deux voix.Des mélodies douces et jazzy aux rythmes pop reggae, l’univers de So Frenchly vous invite au voyage. Fréro Delavega, Corneille, Francis Cabrel, Boulevard des airs, Camille, Serge Gainsbourg, M… Bar & restauration – entrée et parking gratuits. La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) 35 route de Piron, 74320 Sevrier 74320 Sevrier Haute-Savoie vendredi 29 avril – 19h00 à 23h30 So Frenchly

