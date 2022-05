Projection Le Pied nickelé de Jean-Loup Martin La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Sevrier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Projection Le Pied nickelé de Jean-Loup Martin La Seiche Sevrier (Haute-Savoie), 29 mai 2022 19:00, Sevrier. Dimanche 29 mai, 19h00 Sur place entrée et parking gratuits https://lemarchedelaseiche.fr/event/projection-le-pied-nickele-de-jean-loup-martin/ Projection du filme Le Pied nickelé (2021) de Jean-Loup Martin en présence d’acteurs et du réalisateur. Projection du filme Le Pied nickelé (2021) de Jean-Loup Martin en présence d’acteurs et du réalisateur dés 19h Synopsis : 2021. Gabriel se réveille après un coma de trente-cinq ans. Il a hérité de la fortune des Pieds Nickelés, trio célèbre d’arnaqueurs. Pour la mériter, Gabriel qui découvre les réseaux sociaux et le smartphone, doit retrouver leurs trois paires de chaussures. S’ensuit un périple fait de rencontres de personnages se comportant comme de véritables pieds nickelés. © Cendrane Films. Réalisation : Jean-Loup Martin – Scénario : Chantal Gerlier-Martin et Jean-Loup Martin, d’après l’œuvre de Forton – Casting : René Collombat, Serge Papagalli, Louise Cor, Alix Bénézech, Isabelle Morini-Bosc, Gilles Pellegrini. La Seiche : Bars, restauration – entrée et parking gratuits – laseiche.fr La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) 35 route de Piron, 74320 Sevrier 74320 Sevrier Haute-Savoie dimanche 29 mai – 19h00 à 22h59 © Cendrane Films

