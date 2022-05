K2 Duo en concert La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Sevrier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

K2 Duo en concert La Seiche Sevrier (Haute-Savoie), 25 mai 2022 20:00, Sevrier. Mercredi 25 mai, 20h00 Sur place Entrée et parking gratuits https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/concert-sevrier/ K2 Duo en concert à la Seiche (Sevrier) K2 Duo en concert Un chant, une guitare, quelques arrangements sonores, ce duo n’interprète donc ses titres !

Un répertoire éclectique mêlant pop, rock, funk, une sonorité soignée.

Avec bars et restauration. Entrée et parking gratuits La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) 35 route de Piron, 74320 Sevrier 74320 Sevrier Haute-Savoie mercredi 25 mai – 20h00 à 23h59 K2 Duo

