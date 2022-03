Jam session – apéro after hours La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Sevrier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sevrier

Jam session – apéro after hours La Seiche Sevrier (Haute-Savoie), 3 mars 2022 19:00, Sevrier. 3 mars – 21 avril, les jeudis Sur place Entrée et parking gratuit am session – apéro after hours du jeudi SCÈNE OUVERTE – AFTER HOURS Avec jeux d’arcade, billard, fléchettes – offre spécial after hours aux bars. Scène ouverte : amateurs et professionnels, seuls ou en groupe, venez jouer vos morceaux préférés dans un ambiance spontanée.

…

Inscriptions : 06 81 47 84 77 / 04 50 11 11 11 Entrée et parking gratuit, bar et restauration. infos : lemarchedelaseiche.fr La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) 35 route de Piron, 74320 Sevrier 74320 Sevrier Haute-Savoie jeudi 3 mars – 19h00 à 23h30

jeudi 10 mars – 19h00 à 23h30

jeudi 17 mars – 19h00 à 23h30

jeudi 24 mars – 19h00 à 23h30

jeudi 31 mars – 19h00 à 23h30

jeudi 7 avril – 19h00 à 23h30

jeudi 14 avril – 19h00 à 23h30

jeudi 21 avril – 19h00 à 23h30 La Seiche

Détails Heure : 19:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Sevrier Autres Lieu La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Adresse 35 route de Piron, 74320 Sevrier Ville Sevrier lieuville La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Sevrier Departement Haute-Savoie

La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Sevrier Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevrier/

Jam session – apéro after hours La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) 2022-03-03 was last modified: by Jam session – apéro after hours La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) 3 mars 2022 19:00 La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Sevrier Sevrier

Sevrier Haute-Savoie