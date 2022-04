SEVRIER BD 9e édition complexe d’animation de Sevrier Sevrier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sevrier

SEVRIER BD 9e édition complexe d’animation de Sevrier, 6 mai 2022, Sevrier. SEVRIER BD 9e édition

du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai à complexe d’animation de Sevrier

Toute le programme sur notre site internet sevrierbd.com

gratuit pour les moins de 12 ans, 1€ pour les 12-18 ans, 3€ pour les adultes.

Journée de rencontres de la BD le vendredi 6 mai au cinéma Pathé d’Annecy avec 9 auteurs. Samedi 7 et dimanche 8 mai, dédicaces, ateliers, expositions, lectures pour enfants… complexe d’animation de Sevrier 2000 route d’Albertville 74320 Sevrier Sevrier Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T17:30:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Sevrier Autres Lieu complexe d'animation de Sevrier Adresse 2000 route d'Albertville 74320 Sevrier Ville Sevrier lieuville complexe d'animation de Sevrier Sevrier Departement Haute-Savoie

complexe d'animation de Sevrier Sevrier Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevrier/

SEVRIER BD 9e édition complexe d’animation de Sevrier 2022-05-06 was last modified: by SEVRIER BD 9e édition complexe d’animation de Sevrier complexe d'animation de Sevrier 6 mai 2022 Complexe d’Animation de Sevrier SEVRIER Sevrier

Sevrier Haute-Savoie