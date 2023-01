Conférence « Energie solaire : pourquoi pas chez vous ? », le 8 février à Sèvres Sèvres Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Conférence « Energie solaire : pourquoi pas chez vous ? », le 8 février à Sèvres Sèvres, 8 février 2023, Sèvres. Conférence « Energie solaire : pourquoi pas chez vous ? », le 8 février à Sèvres Mercredi 8 février, 19h00 Sèvres

Entrée gratuite sur inscription

L’énergie solaire peut couvrir une partie des besoins d’un logement… Mais quelles solutions peuvent être mises en place chez soi ? Réponse dans cette conférence ! Sèvres Sèvres Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France Electricité et/ou chauffage, l’énergie solaire peut couvrir une partie des besoins d’un logement… Alors que notre dépendance aux énergies fossiles soulève de nombreux problèmes, cette conférence étudiera les solutions alternatives qu’il est possible de mettre en place chez soi, en utilisant le potentiel solaire de son logement. Au sein de cette conférence, vous découvrirez les différents équipements existants pour utiliser l’énergie solaire et la convertir en électricité et/ou chauffage (solaire photovoltaïque, solaire thermique, solaire combiné…), ainsi que la marche à suivre et les aides financières pour les faire installer, sans oublier les pièges à éviter… Informations pratiques : Mercredi 8 février , 19h – 21h à Sèvres

Adresse communiquée après inscription

Inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T19:00:00+01:00

2023-02-08T21:00:00+01:00 GPSO Energie

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Sèvres Adresse Sèvres Ville Sèvres lieuville Sèvres Sèvres Departement Hauts-de-Seine

Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/

Conférence « Energie solaire : pourquoi pas chez vous ? », le 8 février à Sèvres Sèvres 2023-02-08 was last modified: by Conférence « Energie solaire : pourquoi pas chez vous ? », le 8 février à Sèvres Sèvres Sèvres 8 février 2023 Sèvres sevres Sèvres

Sèvres Hauts-de-Seine