Formation enseignante – Collections du Musée de céramique

Mercredi 31 janvier 2024, 14h30
Sèvres – Manufacture et Musée nationaux

Gratuit ; Inscription obligatoire

Une visite guidée gratuite d'environ 2h à la découverte des collections permanentes du Musée national de céramique de Sèvres pour tous les enseignants les mercredis 6 décembre 2023 et 31 janvier 2024 à 14h30.

Une occasion de se familiariser avec l'univers céramique grâce à une présentation des chefs-d'oeuvre des collections et de découvrir la dynamique programmation du Musée à destination des scolaires et des publics du champ social.

Sèvres – Manufacture et Musée nationaux
2 Place de la Manufacture, 92310 Sèvres
https://www.sevresciteceramique.fr/

