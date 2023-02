Démonstrations d’artisans de la Manufacture de porcelaine de Sèvres Sèvres – Manufacture et Musée nationaux Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Démonstrations d’artisans de la Manufacture de porcelaine de Sèvres Sèvres – Manufacture et Musée nationaux, 1 avril 2023, Sèvres. Démonstrations d’artisans de la Manufacture de porcelaine de Sèvres 1 et 2 avril Sèvres – Manufacture et Musée nationaux A la découverte des secrets porcelainiers d’une manufacture nationale Sèvres – Manufacture et Musée nationaux 2 place de la manufacture Sèvres Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France En activité depuis 1740, la Manufacture de Sèvres fabrique aujourd’hui de la porcelaine selon des techniques artisanales.

Découvrez les savoir-faire de la Manufacture nationale de Sèvres, dans les salles des collections permanentes du Musée, et plongez au cœur de la production de porcelaine !

Tout au long du week-end, de 11h à 17h, des artisans présenteront leur métier, leurs savoir-faire et leurs gestes à travers des démonstrations.

Un dialogue unique entre les métiers d’art et les collections !

L’accès au musée est gratuit durant les deux jours, de 10h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00

2023-04-02T17:00:00+02:00 Sèvres – Manufacture et Musée nationaux / Marion Schock

