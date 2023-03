[Rendez-vous d’Exception] Le patrimoine sculpté de Sèvres Sèvres – Manufacture et Musée nationaux Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

[Rendez-vous d'Exception] Le patrimoine sculpté de Sèvres

Lundi 27 mars, 14h30
Sèvres – Manufacture et Musée nationaux

Sèvres – Manufacture et Musée nationaux vous propose une visite exceptionnelle des ateliers de production de porcelaine orientée autour des métiers de la sculpture. Un sculpteur de la Manufacture vous dévoilera ses secrets de fabrication grâce à la visite d'ateliers de la Manufacture et vous ouvrira des lieux inaccessibles au public, avec notamment une visite de la réserve des moules appelée le « magot », qui est la mémoire de la Manufacture depuis 1740 !

Condition de réservation : La réservation se fait en envoyant un e-mail à : visite@sevresciteceramique.fr

2 place de la manufacture Sèvres
Sèvres 92310 Hauts-de-Seine
Île-de-France

2023-03-27T14:30:00+02:00 – 2023-03-27T16:30:00+02:00

